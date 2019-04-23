TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Genel Kurul'a, liderlerden ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.



Erdoğan'ı locaya gelişinde AK Parti Grubu ayakta alkışlarken, MHP Grubu da ayakta karşıladı.

ŞENTOP: TÜRKİYE'YE YÖNELİK DAYATMACI POLİTİKALAR BÜYÜK HATADIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasında, Türkiye için sivil siyasetin dışında zemin, demokrasiden başka çare, diyalog içermeyen bir söylem arayışında olmanın, ülkenin geleceğini baltalamak olduğunu belirterek, "Bu sebeple; hangi düzeyde olursa olsun, neyi amaçlarsa amaçlasın, ne tür bir kisveye bürünürse bürünsün, fikirlerini hakim kılmak veya rakiplerini zayıf düşürmek için şiddeti bir yöntem olarak benimseyenler, şiddet ile arasına mesafe koyamayanlar, bu ülkenin ve milletin aleyhine çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Şentop özetle şunları söyledi:

''Sayın Cumhurbaşkanım siyasi partilerimizin genel başkanları milletvekilleri TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü anmak üzere bu özel oturumda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu Meclis temeli milli irade olan bir yüce abidedir. Batı'da İslama karşı hastalıklı bir düşmanlık yükselmektedir. Türkiye'ye yönelik dayatmacı politikalar büyük bir hatadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi ayakları üzerinde duran istiklal aşığı fertler olarak yetiştirmeliyiz. Çocukları hedef alan suçlarda bir artış gözükmektedir. Çocuklara yönelik suçlarla tavizsiz mücadele edilmelidir.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bazı milletvekili arkadaşlarımıza yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Bu müessif saldırıyı kınıyorum. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması en büyük temennimizdir.''

CHP'Lİ ÖZKOÇ: BUNUN ADI LİNÇTİR

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç ise ''Sayın Genel Başkanımıza şehit cenazesinde link girişiminde bulunulmuştur. Bunun adı linçtir. Şehit hepimizin şehididir'' dedi.

AK PARTİ'Lİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise ''Berat gecesi 4 evladımızın teröristler tarafından şehit edilmesi bizleri milletçe üzmüştür. Çubuk'ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Sayın Genel Başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye ittifakı ve kızgın demiri soğutmak' sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Toplumsal kutuplaşmanın yerine kucaklaşmanın yolu, siyasal dilin kollarını uzatmaktan geçer'' diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

''Mustafa Kemal için tek doğru yol ise milli iradeyi egemen kılacak TBMM'nin açılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde her bir vatandaşın hakkını korumayı amaç edinen bir ruh vardır. Son anayasa değişikliği ile TBMM kendi yetkilerini kısıtlamış kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır. TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış denetimsiz bir yürütme organı yaratılmıştır. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla Meclis'in yasama yetkisini ortak olmuştur. Partili cumhurbaşkanı devleti ve milleti temsil etmek yerine belli siyasi görüşün temsilcisi haline dönmüştür. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiştir. Meclis'in bütçe hakkı fiilen elinden alınmıştır.''

ERDOĞAN, HDP'Lİ BULDAN'IN KONUŞMASINI DİNLEMEDEN AYRILDI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım İstiklal Marşı'nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.