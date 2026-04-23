Meclis'te 23 Nisan özel oturumu. Kurtulmuş'tan anayasa mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , özel oturumda açıklamalarda bulundu.

Parlamentonun milletin ortak aklının çalıştığı yer olduğunu sözlerine ekleyen Kurtulmuş, "Parlamento öfkeyi usule, itirazı müzakereye ve toplumsal talebi meşru kararlara dönüştüren yüksek siyaset mekanıdır. Temsilin kuvveti de meşruiyetin asıl menşeide doğrudan doğruya milletten gelmektedir." dedi.

TBMM'nin değerinin kriz anlarında hep daha belirgin hale geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Darbe dönemlerinde, vesayet teşebbüslerinde, iç gerilimlerde ve dış baskılarda çözümün adresi daima milli iradenin kurumsal çatısı olan bu yüce mekan olmuştur. Millet sesini burada aramıştır. Mesajını buradan vermiştir. İtirazını burada büyütmüştür. Uzlaşmasını burada olgunlaştırmıştır." açıklamasında bulundu.

YENİ ANAYASA MESAJI

Anayasa mesajı veren Kurtulmuş, "Anayasa milletin kendisi ile yaptığı yüksek sözleşmedir. Siyaset kurumu karşıtlıkların kördüğüm olduğu yer olamaz. " dedi. "Güçlü Cumhuriyet, güçlü Meclis ile yaşar." diye konuşan TBMM Başkanı, yeni anayasanın şart olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya siyasetinin kırılma evresinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “İhtiyacımız olan toplumsal güveni gösteren siyaset diline ihtiyaç var. Türkiye 'de barış ve dayanışmanın kapıları açılacak. Çözümün adresi milli iradenin merkezi burasıdır. ” dedi.