Meclis'te 23 Nisan töreni

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Meclis'te 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Başkanı 'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Meclis'te 23 Nisan töreni - 1

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen töreninin ardından Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin, milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla geçen sene TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

Siyasilerden 23 Nisan mesajı

Siyasilerden 23 Nisan mesajı

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