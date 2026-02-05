Meclis'te 6 Şubat depremleri için özel oturum

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle siyasetin sıcak başlıklarına ara verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde deprem özel oturum düzenledi.



AK Parti adına Grup Başkanvekili Mumammed Emin Akbaşoğlu, “11 vilayette bütün tarih yeniden ayağa kalktı. 455 bin konut. Akıl alacak gibi bir örneği olmayan rekorlar kitabına girecek bir başarı. Bir Avrupa ülkesini adeta yeniden inşa edercesine bir başarıya imza attık.” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise depremle mücadelenin devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söylerken, “Depremi sadece anmak değil depremle mücadeleyi devlet politikası ve millet kararlılığı haline getirmek, çünkü deprem bir tabiat hadisesidir olabilir ama ihmal kader değildir. ” diye konuştu.

Muhalefet ise iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. 3 yılın ardından bölgede hala eksikler olduğunu savundu.



CHP Grup Başkavekili Ali Mahir Başarır, “Sayın Cumhurbaşkanı deprem turistleri bölgeye gitmiş demiş. Bunu uçakta söylüyor. Benim genel başkanım nerede Hatay’da. Kim turist?” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, “Bu destan yazılacak bir mesele midir? Halen üç yıl sonra konteyner kentler devam ediyor, yoksulluk devam ediyor.” ifadelerini kulladı.



Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, depremlerin ardından bazı sorunların çözülemediğini, deprem bölgesinde konuta erişim probleminin yaşandığını, depremlerin göçlere neden olduğunu belirtti.

Deprem bölgesinde gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Kaya, sanayi kuruluşlarına destek verilmesini istedi, bölgede sanayi altyapısının güçlendirilemediğini öne sürdü.