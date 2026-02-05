Meclis'te 6 Şubat özel oturumu

Genel Kurul'da trafik cezalarının arttırılmasını öngören yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin görüşmeleri sırasında siyasi partilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıldönümüne ilişkin ortak önergesi ele alındı. Kabul edilen önergeyle bugün Genel Kurul'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne ilişkin özel oturum gerçekleştirilecek.

Her siyasi parti grubuna 20 dakika söz hakkı verilecek. Söz hakkı en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılacak.

Genel Kurul'da bu gündem dışında herhangi bir konuşma yapılmayacak.