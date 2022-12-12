Meclis'te "6 yaşındaki çocuk gelin" tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşmelerinde, "6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismar iddiası" tartışması yaşandı.

Muhalefet, olayla ilgili olarak henüz kimsenin tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Bakanlığı'na yürüdüklerini, bu ülkenin çocukları, kadınları, gençleri, insanları için adalet istediklerini belirtti.

Özkoç, 6 yaşında elinde oyuncağıyla gelin edilen bir kız çocuğuna yönelik iddialar olduğunu kaydederek "Ortada deliller, ses kaydı, detaylı ifadeler ve fotoğraflar var. Buna rağmen iddianame iki yılda hazırlanıyor ve ortada tek bir tutuklu yok" dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

"HESABI SORULMALIDIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bu tür olayların "sapıklık, ahlaksızlık" olduğunu, yapan, yaptıran, göz yuman kim varsa hesabının sorulması gerektiğini söyledi.

Bu konunun beraber takipçisi olacaklarını dile getiren Turan, "Konu İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandığı için Adalet Bakanlığı olayın tarafı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil oldu. Mağdur olan kızımız, kadın sığınma evlerine alınmış, orada eğitimlerine başlanmış, bakanlığımızın koruması altına alınmış bir kişi. Yani 'konuyu duyduk da bir şey yapmadık' düşüncesi doğru değil" dedi.

Bütçeden sonra bir komisyon kurulmasını da önerdiklerini dile getiren Turan, "Kimin kusuru varsa, gereğini yapalım, eksik varsa, yanlış varsa, uygulamada göz kapatan varsa gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Turan, "AK Parti suçu örtüyor" gibi bir suçlamayı kabul etmediklerini, bunun "utanmaz bir suçlama" olduğunu ifade etti.

"BU MECLİS'İN DAHA ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YOK"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise halen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bazı cemaat ve tarikatlarla sözleşme imzaladığını öne sürerek, "İsmailağa cemaati, Hiranur Vakfıyla ilgili bir işlem var mı?" sorusunu yöneltti.

Beştaş, "Bu Meclis'in daha önemli bir görevi yok. Bizim daha önemli bir görevimiz yok. Eğer çocuklarımıza bu saldırıları yapanların peşine düşmeyeceksek, toplumu korumayacaksak siyaset niye var? Yere batsın böyle siyaset" dedi.

"ORTADA BİR TANE TUTUKLU YOK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da çok vahim tabloyla karşı karşıya olduklarını, eğer basında yer almasaydı bu konunun üzerinin kapatılacağını öne sürdü. "Bu kadar süre geçmiş, bakanlığın, devletin kurumlarının bu işten haberleri var ama ortada bir tane tutuklu yargılanan yok. Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil" dedi.

AK PARTİ VE MHP'DEN 'ADALET' MESAJI

AK Parti ve MHP sözcüleri ise sürecin devam ettiğini belirterek adaletin yerini bulacağı mesajı verdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili Meclis'teki bütün siyasi partilerin aynı hassasiyeti taşıdığına ancak sosyal medyada konunun farklı yerlere çekildiğine dikkati çekti.

Bülbül, "Dijitalleşen bir dönemde mesele o kadar kutuplaştırıcı bir tarzda ifade ediliyor ki, sanki dindar kesimler, bu meseleleri örtmeye çalışanlar, gizlemeye çalışanlar, onun karşısındakiler de 'Bu meselede ne gerekiyorsa yapılsın' diyenlermiş gibi bir görüntü çıkıyor" dedi.

"Bunun zararı ne yazık ki en fazla dindar insanlarımıza oluyor. Bu noktada da çok dikkatli olunması gerekir" ifadelerini kullanan Bülbül, "O dindar insanların üzerine çıkıp da İslam'ı tartışılır hale getirmek de ayrıca büyük bir tehlike ve sıkıntıdır" değerlendirmesinde bulundu.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI NEDİR?



Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.