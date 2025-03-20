Meclis'te AK Parti ve CHP arasında gerginlik

Meclis'te Genel Kurul gergin başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, bu gelişmeyi protesto için Meclis’te kürsü işgali eylemi yapmıştı.



Bugünkü Genel Kurul'daki oturumda ise kürsü işgali gerçekleşmedi ancak CHP ve AK Partili milletvekilleri araısnda gerginlik çıktı.



AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile ilgili eleştirilerde bulundu. Eleştirilere CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

ARA VERİLDİ



Genel Kurul'da karşılıklı argo kelimeler kullanıldı, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.



Olay sırasında Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Partili milletvekillerine küçük kolonya şişesi fırtlattığı görüldü.



Oturuma 20 dakika ara verildi.