Meclis'te Atatürk'ü anma töreni

10.11.2025 10:59

Meclis'te Atatürk'ü anma töreni
Anadolu Ajansı

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı nedeniyle TBMM'de anma töreni düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı.

 

Törene, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

 

TBMM Başkanvekili Bingöl'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlişkili Haber
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye emin adımlarla ilerliyor
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye emin adımlarla ilerliyor
Haberi Görüntüle