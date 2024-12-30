Meclis’te bağımsız milletvekili sayısı zirveye çıktı

TBMM'de 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayan 28. Dönem, partilerinden istifa eden, yasama çalışmalarına bağımsız devam eden milletvekili sayısıyla dikkati çekiyor.



TBMM kaynaklarından derlenen bilgiye göre, TBMM’deki bağımsız milletvekili sayısı, 28. Dönem’de son 4 dönemin zirvesine çıktı.



Bu dönemde biri ihraç, 27’si istifa olmak üzere 28 milletvekilinin partisiyle yolları ayrıldı.



Bu milletvekillerinden sadece biri partisine geri dönerken, 12 milletvekili bağımsız, 15 milletvekili ise başka bir partide yasama çalışmalarına devam ediyor.



25 ve 26. Dönem’de ikişer milletvekili yasama dönemini bağımsız olarak tamamlarken 27. Dönem’de bu sayı, 5 olarak kayıtlara geçti.



Seçim öncesi yapılan ittifaklar, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından TBMM'ye de yansıdı. İttifak kapsamında başka bir partinin listesinden seçilen milletvekilleri, istifa ederek kendi partisine geçti.