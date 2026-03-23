Meclis'te bayram sonrası yoğun gündem. Bedelli askerlik, değerli taş ve kriptolara vergi

TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun bir gündemle devam edecek.

Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 19 maddelik teklifle, bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artacak. 335 bin lira olan bedelli ücreti, 417 bin liraya yükselecek.

Düzenleme kripto varlıkların satış ve transferinden 10 binde 3 oranında vergi alınmasını da öngörüyor.

KIYMETLİ TAŞ ALIM SATIMINA VERGİ

Pırlanta, inci gibi kıymetli taşların alım satımından ise yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsil edilecek.

Teklifle ayrıca, depremzedelerin peşin ödemeleri durumunda indirimli konut almalarının da önü açılacak. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Genel Kurul'da yeni haftada Libya ve Kırgızistan ile imzalanan anlaşmalar da ele alınacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.​​​​​​​

DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.

Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.