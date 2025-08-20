Meclis'te beyaz bir torosu ateşe vermişti: Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde beyaz bir torosu ateşe veren M.E.F. hakkında çıkarıldığı mahkemede tutuklama kararı verildi.

Olay dün yaşandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dördüncü toplantısı öncesinde bir şüpheli beyaz bir torosu ateşe verdi.

Şüpheli olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÜZERİNE KAYITLI 12 HURDA ARAÇ VAR

İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de ikamet ettiğini, hurdacılık yaptığını, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğunu belirterek, "Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

16 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli M.E.F'nin aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmaya ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Aracı ateşe veren M.E.F. isimli şüpheli, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklnarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.