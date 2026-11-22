Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Genel Kurulu'nda, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Haftalık çalışmalarına 24 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul'da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif ile Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.

BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL OLACAK

Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.

İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.

İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.

Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Genel Kurulda daha sonra, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNA AF

Teklifle, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek, uygulamayı 31 Aralık 2029'a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2027 YILI BÜTÇESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, 23 Kasım Pazartesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 24 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 25 Kasım Çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Kasım Perşembe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 Kasım Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

Komisyonda, 27 Kasım'da 2027 Yılı Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri de görüşülecek. Böylece Komisyon'da 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Milli Savunma ve Dışişleri komisyonları gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.