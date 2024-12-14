Meclis'te bütçe görüşmelerinde gerginlik

Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kürsüye çıktı. Bu sırada CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında sözlü bir sataşma oldu.



Sataşma milletvkilleri arasında tansiyonu yükseltti. Osman Aşkın Bak da bütçeyi sunarken biraz yüksek sesle konuşmaya başladı.



Bu sırada CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Saadet Partililer, İYİ Partililer, DEM Partililer dışarı çıktılar. Gerekçe olarak AK Parti milletvekillerini tezahürat yapmakla suçladılar.



Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdüler ama herhangi bir fiziki müdahale yaşnmadı. Olay milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.