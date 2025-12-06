Meclis'te bütçe maratonu başlıyor. Kesintisiz 14 gün sürecek

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlıyor.

2026 bütçesi için görüşmeler, 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Mesai kesintisiz 14 gün sürecek.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak. Genel Kurul'da pazartesi günü bütçenin tümü üzerine görüşmeler yapılacak.

Salı günü Adalet ve Dışişleri, çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret, perşembe günü Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurul'da cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm, cumartesi Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar, pazar ise Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçeleri için mesai yapılacak.

Genel Kurul'un bütçe maratonu sırasında Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları olmayacak.

Bütçe mesaisi, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.