Meclis'te bütçe mesaisi sürüyor

TBMM'de bütçe mesaisi devam ediyor.

Bakanlar 2026 yılına ilişkin bütçe hesaplarını Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunacak ve ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.



BÜTÇE SUNUMLARI BAŞLIYOR



Bu hafta ilk bütçe sunumunu 4 Kasım Salı günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mahmet Fatih Kacır yapacak.

5 Kasım Çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonundaki isim Ticaret Bakanı Ömer Bolat olacak.



6 Kasım Perşembe günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sunumunu gerçekleştirecek.

7 Kasım Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi komisyonunda görüşülecek.



GENEL KURUL'DA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?



Yeni haftada Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler salı ve çarşamba günü grup toplantılarını gerçekleştirecek.

Meclis Genel Kurulu'nda ise komisyonda kabul edilen milli parklar, turizm ve vakıflar ile ilgili yeni düzenlemeler ele alınacak.



Milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

