Meclis'te Can Atalay tartışması: AYM'nin kararı okundu, tansiyon yükseldi

AK Parti kanadı ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor.

Kararın okunması Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

AYM "HAK İHLALİ" DEMİŞTİ

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

YARGITAY, AYM'NİN KARARINA UYMADI

Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

AYM BİR KEZ DAHA "HAK İHLALİ KARARI" VERMİŞTİ

Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM bir kez daha "hak ihlali" kararı vermişti.