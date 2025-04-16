Meclis'te Can Atalay tartışması: AYM'nin kararı okundu, tansiyon yükseldi
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okununca Meclis'te tartışma çıktı.
Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu.
Genel Kurul saat 14.00'te toplandı.
Oturumu yöneten Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini söyledi ve AYM'nin "hak ihlali" kararını Genel Kurul'da okudu.
KARAR OKUNUNCA TANSİYON YÜKSELDİ
Kararın okunması Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.
CHP, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasıyla Yargıtay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının boşa düştüğünü savunuyor.
AK Parti kanadı ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor.
NE OLMUŞTU?
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.
Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
AYM "HAK İHLALİ" DEMİŞTİ
Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
YARGITAY, AYM'NİN KARARINA UYMADI
Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.
AYM BİR KEZ DAHA "HAK İHLALİ KARARI" VERMİŞTİ
Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
AYM bir kez daha "hak ihlali" kararı vermişti.
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