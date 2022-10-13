Meclis'te CHP milletvekili Burak Erbay'ın çekiçli eylem tartışması

Dezenformasyon teklifi görüşmelerinde, CHP milletvekili Burak Erbay'ın kürsüde çekiçle cep telefonu kırması tartışma yarattı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, çekiçle Genel Kurul'a girilmesinin doğru olmadını belirterek "Kürsü şov yeri değildir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Çekiçle Genel Kurul'a girilmesi eleştiriye açık bir konu ama milletvekilimizin amacı sosyal medya özgürlüğü ile ilgili bir farkındalık yaratmaktı" diye konuştu.

Meclis'te CHP milletvekili Burak Erbay'ın çekiçli eylem tartışması

Dezenformasyon yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kürsüde çekiçle cep telefonunu kırmasına Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

Davranışın kınama cezası gerektirdiğini söyleyen Şentop, “Genel Kurul şov yapma yeri değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekil Engin Altay da Erbay'ın teklifteki ile ilgili maddelere dikkat çekmek için bu eylemi yaptığını söyledi.

Altay, ''Milletvekilimizin çekiçle Meclis'e girmesi elbette eleştiriye açık bir konudur. Vekilimizin muradı, delici alet sokmak değil, gençlerin elinde son kalan sosyal medya özgürlüğünü kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır'' dedi. 

Altay, teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini dile getirdi.

Meclis'te CHP milletvekili Burak Erbay'ın çekiçli eylem tartışması - 1

İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren sosyal medya düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri tartışmalar eşliğinde devam ederken dün, CHP milletvekilleri teklifin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto yapmışlardı.

Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra protestonun devam etmesi nedeniyle birleşimi kapatmıştı. 

Meclis'te CHP milletvekili Burak Erbay'ın çekiçli eylem tartışması - 2

Düzenlemeye tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yanında getirdiği çekiçle Meclis kürsüsünde cep telefonu parçalamıştı.

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