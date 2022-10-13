Meclis'te CHP milletvekili Burak Erbay'ın çekiçli eylem tartışması

Dezenformasyon yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kürsüde çekiçle cep telefonunu kırmasına Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

Davranışın kınama cezası gerektirdiğini söyleyen Şentop, “Genel Kurul şov yapma yeri değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekil Engin Altay da Erbay'ın teklifteki sosyal medya ile ilgili maddelere dikkat çekmek için bu eylemi yaptığını söyledi.



Altay, ''Milletvekilimizin çekiçle Meclis'e girmesi elbette eleştiriye açık bir konudur. Vekilimizin muradı, delici alet sokmak değil, gençlerin elinde son kalan sosyal medya özgürlüğünü kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır'' dedi.

Altay, teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini dile getirdi.

İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren sosyal medya düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri tartışmalar eşliğinde devam ederken dün, CHP milletvekilleri teklifin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto yapmışlardı.



TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra protestonun devam etmesi nedeniyle birleşimi kapatmıştı.



Düzenlemeye tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yanında getirdiği çekiçle Meclis kürsüsünde cep telefonu parçalamıştı.