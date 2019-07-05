Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren TBMM, lkokanta fiyatlarını artırma kararı aldı.
TBMM lokantalaırnda milletvekilleri çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divan toplantısında değerlendirildi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.
Bunun üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Meclis Genel Sekreterliği'nin yapacağı çalışmanın ardından, kar amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.
TBMM yerleşkesinde milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantası ile personel ve ziyaretçilerin kullandığı lokantalarda farklı menüler bulunuyor.
GIDA FİYATLARINDA YÖN