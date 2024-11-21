Meclis'te "etki ajanlığı" toplantısı

Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’ndaki casusluk suçunun kapsamını genişleten düzenleme geçen hafta geri çekildi.



AK Parti, CHP, DEM, MHP, İYİ Parti ve Gelecek-Saadet Partisi grup başkanvekilleri bir araya gelerek düzenlemeyi değerlendirdi.

"BİR KEZ DAHA ÇALIŞACAĞIZ"



Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemeye ilişkin itirazları dikkate alacaklarını söyledi.



Zengin, "Üzerine bir kez daha çalışacağız ama her halükârda bu düzenlemeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Toplantının önümüzdeki hafta da devam etmesi kararı alındı.