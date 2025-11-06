Meclis'te Gazze sergisi

“ÇOK HIZLI HAREKET EDİYORUZ”



Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşayanların dik bir duruş sergilediğini ve vatanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu, Gazze'de bulunan personellerin büyük bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, "Bazen kapılar kapanıyor, içeriye hiçbir malzeme girmiyor. Ancak bizim oradaki personelimiz mücadele ediyor ve her gün en azından aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkartıyor. Her ne kadar ihlaller olsa da şu anda Gazze'ye 400 TIR giriyor. Bu da bizim çabalarımızı hızlandırmamızı gerektiriyor çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu ateşkes acaba kalıcı barışa mı dönüşecek yoksa tekrar bir kapanmaya mı, dönüşecek onu bilemiyoruz. Onun için açık olduğu zamanlarda çok hızlı hareket ediyoruz" diye konuştu.