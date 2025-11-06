Meclis'te Gazze sergisi
06.11.2025 18:31
Anadolu Ajansı, DHA
TBMM ile Türk Kızılay iş birliğinde Meclis Şeref Holü'nde "Gazze" konulu, "Hilalin Işığında" sanat sergisi açıldı.
TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
“ÇOK HIZLI HAREKET EDİYORUZ”
Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşayanların dik bir duruş sergilediğini ve vatanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu, Gazze'de bulunan personellerin büyük bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, "Bazen kapılar kapanıyor, içeriye hiçbir malzeme girmiyor. Ancak bizim oradaki personelimiz mücadele ediyor ve her gün en azından aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkartıyor. Her ne kadar ihlaller olsa da şu anda Gazze'ye 400 TIR giriyor. Bu da bizim çabalarımızı hızlandırmamızı gerektiriyor çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu ateşkes acaba kalıcı barışa mı dönüşecek yoksa tekrar bir kapanmaya mı, dönüşecek onu bilemiyoruz. Onun için açık olduğu zamanlarda çok hızlı hareket ediyoruz" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi gezdi.
“TBMM KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR”
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz. Hilalin anlamına uygun olarak bir haykırışın, direnişin sanata dönüşmüş sergiyi açıyoruz. Bu Meclis tam da kendisine yakışanı yapar. Meclisimiz yalnızca yasaların çıkarıldığı, savunulduğu, düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer değildir. Burası milletimizin iradesini ve vicdanını temsil etmektedir. İnsanlık vicdanının da bir örneğini ortaya koyuyor" dedi.
Numan Kurtulmuş eserler hakkında bilgi aldı.
KURTULMUŞ SERGİYİ GEZDİ
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da sergiyi gezdi. Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile bazı milletvekilleri eşlik etti.
Sanat eserlerini tek tek inceleyip bilgi alan Kurtulmuş, sergide emeği geçen sanatçıları tebrik etti.