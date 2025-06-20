Meclis'te gergin toplantı: 21 saatte 7 madde kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin maddelerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında arbedenin yaşandığı komisyonda, 21 saattir devam eden görüşmelerde teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi.

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu teklifine ilişkin söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecindeki ön kontrol mekanizmasını ortadan kaldırdığını savundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise kanun teklifinin ekinde yer alan kroki ve koordinat listelerinin doğrudan Muğla Yatağan, Kemerköy ve özellikle Akbelen gibi bölgelerdeki zeytinlik alanları hedef aldığını öne sürdü.

Çubuk, teklifin 11. maddesiyle zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünün açıldığını, zeytinciliğin ıslahı hakkındaki kanunun fiilen yok sayıldığını belirtti.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da teklifin 1. ve 3. maddesine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de teklifin gerekçesinde yer alan "ÇED gerekli değildir" ifadesinin kamuoyunda olumsuz bir algı yarattığını, bu ifadenin metinden çıkarılmasının uygun olacağını söyledi.