Meclis'te gerginlik: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

Bu sırada CHP 'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında arbede çıktı.

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geldi.

MUHALEFET DAHA BÜYÜK SALON İSTEDİ

Komisyon toplantısının yaşandığı salonda tartışmalar devam ederken, muhalefet milletvekilleri usul tartışması açarak daha büyük bir salona geçilmesini istedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Salonu başka bir yere taşısak bir şey değişmeyecek. Oturuma devam ediyorum." dedi.

Görüşmeler devam ediyor.