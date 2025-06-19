Meclis'te gerginlik: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

Maden kanunu görüşmeleri gerginlikle başladı. Kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon salonunda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Meclis'te gerginlik: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

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AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geldi.

Kanunun komisyon görüşmeleri tartışamlar eşliğinde başladı.

Komisyon toplantının gerçekleştiği salonda alan yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandı.

Bu sırada 'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Meclis'te gerginlik: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede - 1

MUHALEFET DAHA BÜYÜK SALON İSTEDİ

Komisyon toplantısının yaşandığı salonda tartışmalar devam ederken, muhalefet milletvekilleri usul tartışması açarak daha büyük bir salona geçilmesini istedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Salonu başka bir yere taşısak bir şey değişmeyecek. Oturuma devam ediyorum." dedi.

Görüşmeler devam ediyor.

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