Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

Tartışmanın fitilini DEM Partili George Aslan'ın sözleri ateşledi.

Ankara'da Talat Paşa anıtı dikilmesini eleştiren Aslan'a İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tepki gösterdi.



Sunat "Benden önce şu kürsüye çıkıp konuşma yapan kişiyi lanetliyorum. 1806 bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez. Edemez" dedi.



Bu sözler üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl Sunat'ı uyardı.



Bingöl'ün bu uyarısına ve Sunat'ın sözününün kesilmesine sinirlenen İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk tepkisini başkanlık kürsüsüne vurarak gösterdi.



Tartışmanın büyümesi üzerine Tekin Bingöl, oturuma ara verdi.