Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu
Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında "Talat Paşa" tartışması yaşandı. Meclis başkanlık kürsüsüne vuran Öztürk, oturumu terketti.
TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.
Tartışmanın fitilini DEM Partili George Aslan'ın sözleri ateşledi.
Ankara'da Talat Paşa anıtı dikilmesini eleştiren Aslan'a İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tepki gösterdi.
Sunat "Benden önce şu kürsüye çıkıp konuşma yapan kişiyi lanetliyorum. 1806 bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez. Edemez" dedi.
Bu sözler üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl Sunat'ı uyardı.
Bingöl'ün bu uyarısına ve Sunat'ın sözününün kesilmesine sinirlenen İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk tepkisini başkanlık kürsüsüne vurarak gösterdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tekin Bingöl, oturuma ara verdi.
KINAMA CEZASINA TEPKİ
Aranın ardından Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesi talep edildi.
Genel Kurul'da yapılan oylamada Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesi kabul edildi.
Öztürk'e kınama cezası verilmesine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kınama cezasını şiddetle reddettiğini belirten Dervişoğlu, "CHP’li Tekin Bingöl’ün Meclis'ii yönetecek basiret ve ferasete sahip bulunmadığı yönündeki kanaatimiz bugün itibariyle daha da netleşmiştir" dedi.
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