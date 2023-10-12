Meclis’te “gizli” Gazze oturumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaları bugün gerçekleştirlecek “gizli” oturumda ele alacak. AK Parti Grubu, Meclis İç Tüzüğü’nün 70’inci maddesinde yer alan “kapalılık” önergesini verecek. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte Meclis kapalı oturuma geçecek. “Gizli” oturum olması nedeniyle 10 yıl boyunca gizli tutulacak görüşmeler sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerini bilgilendirecek.

Meclis’te “gizli” Gazze oturumu

Büyük Millet Meclisi, ile Hamas arasında yaşanan çatışmaları görüşmek üzere toplanıyor.

AK Parti Grubu, görüşmeler öncesinde İç Tüzüğü’nün 70’inci maddesinde yer alan “kapalılık” önergesi verecek.

Önergenin kabulüyle birlikte, Meclis’te kapalı oturuma geçecek.

Gizli oturumlarda konuşulanlar, milletvekilleri tarafından açıklanamıyor. Aynı zamanda Genel Kurul görüşmeleri de 10 yıl boyunca saklı kalıyor.

HAKAN FİDAN BİLGİ VERECEK

Saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu’nda yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak.

İsrail- çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çaba ele alınacak.

Görüşmede, siyasi parti grupları da konuşma yapacak.

Genel görüşmenin ardından Meclis’in ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.

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