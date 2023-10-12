Meclis’te “gizli” Gazze oturumu | 6 partiden ortak bildiri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savaşın önlenmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, "Bazı ülkeler insani dramı görmezden gelirken, TBMM'nin insani, ahlaki sorumluluğu ile bu oturumu gerçekleştirmesi gerçekten büyük bir öneme haizdir." diye konuştu.

"Dünya barışının kapısı Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu'nun barış kapısı ise Filistin halkının barış içinde yaşamasıdır." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"3 temel meseleyi TBMM'nin gündemine taşımayı görev olarak görüyorum. 3 temel konuda adım atılmalı. 1967 sınırlarında bütünleşik bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulmalı ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. İkinci temel mesele ise yasadışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar yaşadıkları yerlerden gönderilerek oranın yabancısı halklar getirilmiştir. Hukuk dışı yerleşimciler meselesinin, ilhak teşebbüslerinin sona ermesi barışın önünü açacaktır. Üçüncü temel mesele ise Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların korunması ve dinlerin kutsallarına saygı gösterilmesidir."

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Genel görüşmenin ardından Meclis’in ortak bir metin yayımlandı.



Metinde "Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı. Toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılmalı. Hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

GİZLİ OTURUMA GEÇİLDİ



Kurtulmuş'un konuşmasını tamamlamasının ardından AK Parti Grubu, Meclis İç Tüzüğü’nün 70’inci maddesinde yer alan "kapalılık" önergesi verdi. Önergenin kabulüyle birlikte, Meclis’te kapalı oturuma geçildi.

10 YIL GİZLİ KALACAK

Gizli oturumlarda konuşulanlar, milletvekilleri tarafından açıklanamıyor. Aynı zamanda Genel Kurul görüşmeleri de 10 yıl boyunca saklı kalıyor.



HAKAN FİDAN BİLGİ VERECEK



Meclis Genel Kurulu’nda yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak.

İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çaba ele alınacak.



Görüşmede, siyasi parti grupları da konuşma yapacak.

