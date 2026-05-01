Meclis'te görüşüldü. 209 bin 624 TL ceza geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere dün bir kez daha toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin birer dakika söz alması, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve partilerin sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanması sonrası teklife geçildi.

11 madde daha kabul edildi ve birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı doğrultusunda "Çevre Kanunu'nda" değişiklik yapılıyor. Buna göre, "Çevre danışmanlık firması" tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca "yetkilendirilmiş kişi" tanımı ekleniyor.

Buna göre "Çevre danışmanlık firması", çevre yönetimi hizmeti kapsamında usul ve esasları ilgili yönetmelikle belirlenen başvuruları yapan, her türlü rapor ve teknik belgeyi hazırlamaya yetkili ve bunlardan sorumlu olan, aylık faaliyet raporunda aykırılıkları tespit ederek Bakanlığa bildirmekle yükümlü olanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen tüzel kişiliği ifade edecek.

Yetkilendirilmiş kişi ise çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültelerinin ilgili yönetmelikte belirlenen bölümlerinden mezun olan kişileri tanımlayacak.

Teklifle idari nitelikteki cezalara yönelik düzenleme de yapılıyor.

209 BİN 624 TL İDARİ PARA CEZASI

Çevre yönetimi hizmeti almayanlardan, çevre yönetim birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara 209 bin 624 lira, çevre mühendisi veya bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara 139 bin 746 lira idari para cezası kesilecek.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlü olacak.

Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca hükümlere uymayan çevre danışmanlık firmalarına 75 bin lira idari para cezası verilecek.

4 YIL İÇİNDE 100 PUANA ULAŞIRSA 180 GÜN ASKIYA ALINACAK

Çevre yönetimi hizmeti verenlere, esasları ilgili yönetmelikte belirlenen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ceza puanı uygulanacak, uygulanan ceza puanının 4 yıl içerisinde 100 puana ulaşması durumunda yeterlik belgesi 180 gün süreyle askıya alınacak.

Uygulanan ceza puanının 4 yıl içerisinde 200 puana ulaşması durumunda yeterlik belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla, çevre danışmanlık firmaları ise çevre yönetimi hizmeti verdikleri kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre mevzuatına aykırı fiillerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.