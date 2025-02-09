Meclis’te gündem yangın felaketi: Eski İçişleri Bakanı komisyon başkanı olacak

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLECEK Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek. Bu teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi’ne atanabilecek. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER



Ayrıca Genel Kurul, sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlayacak.



Teklife göre Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak.



TESK ve TOBB’un KOSGEB’e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek.



Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.



TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.



KOMİSYON GÜNDEMLERİ



İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.



Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini ele alacak.



Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu’nun görüşmelerine başlanacak.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yetkilileri, Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.



İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını ele alacak.



Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.