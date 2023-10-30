Meclis'te "hakaret" gerilimi | HEDEP milletvekillerinden Celal Adan'a tepki



Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın kullandığı bir ifadeden dolayı tansiyon yüksek.



HEDEP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Celal Adan'ın 26 Ekim Perşembe günü yönettiği oturumda, partilerine hakaret içeren bir ifade kullandığını ileri sürdü.



Oturumda bu konunun görüşülmesi için birleşime ara verilmesi istendi.



MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise söylendiği iddia edilen ifadenin tutanaklarda yer almadığını belirtti.



Bekir Bozdağ HEDEP'TEN PROTESTO



Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 12. Kalkınma Planı'nına ilişkin sunumunun ardından HEDEP'in görüşme talebini karşılayacağını ifade etti.



Bunun üzerine HEDEP grubu, sıra kapaklarına vurarak Bozdağ'ın tutumunu protesto etti.

Bozdağ'ın görüşmelere devam edileceğini yinelemesi üzerine HEDEP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Tartışma, birleşime verilen ara ile sona erdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin