Meclis'te HSK'ya 5 üye seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, HSK'ya üye seçimi yapılacak.

HSK üyeliği seçimi, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'nun belirlediği 15 aday arasından gerçekleştirilecek.

Milletvekilleri, Yargıtay üyeliği kontenjanından 3, Danıştay üyeliği kontenjanından 1, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından 1 üye için seçim yapacak.

Gizli yapılacak oylamanın birinci turunda üye tam sayısının üçte ikisi aranacak.

Birinci turda üye seçilememesi durumunda ikinci tura geçilecek. Bu kez üye tam sayısının beşte üçünün oyunu almak gerekecek.

Üçüncü turun yapılması durumunda, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle yapılacak kurayla üyelik seçimi tamamlanacak.