Meclis'te İdlib kapalı oturumu sona erdi

Meclis Genel Kurulu İdlib’deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.



Salonun oturuma hazırlanması için verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul dış dünyaya kapandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.



Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



10 YIL GİZLİ KALACAK



Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.



MECLİS'TE İDLİB TOPLANTISI