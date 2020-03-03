Meclis'te İdlib kapalı oturumu sona erdi

TBMM Genel Kurulu, kapalı oturumda İdlib'i görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 21:54

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Meclis Genel Kurulu İdlib’deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. 

Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.

Salonun oturuma hazırlanması için verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul dış dünyaya kapandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

MECLİS'TE İDLİB TOPLANTISI

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