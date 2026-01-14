Meclis'te İsmet İnönü tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. CHP ile AK Parti'li milletvekilleri arasında, İsmet İnönü tartışması yaşandı. Yumruklu kavganın eşiğinden dönüldü.

Tartışma AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’ın, Ankara'da su kesintilerini eleştiren sözleri üzerine başladı. Yıldırım "Bir zamanlar, 'Geldi İsmet, kesildi kısmet.' diyen vatandaşlarımız şimdi ‘Geldi CHP, kesildi hizmet.’ diyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "O İsmet Paşa gelmeseydi ve olmasaydı kısmetinde kim olurdu bilemiyorum sana bunu söyleyeyim. Yazıklar olsun." dedi.

AK Parti'li Yıldırım da “Çocukların adlarına bakıyoruz, bir tane İsmet ismi yok, bir tane Zübeyde ismi yok, bir tane Mustafa ismi yok, bir tane Kemal ismi yok.” diye konuştu.

CHP'li Başarır “Ayıp, yeter… Sen kimsin ki İsmet Paşa'nın adını ağzına alıyorsun.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İLE CHP MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu konuşma tansiyonu iyice yükseltince, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi.

CHP milletvekilleri arada AK Parti sıralarına yürüdü. Yumruklu kavga, araya giren diğer milletvekilleri tarafından önlendi.