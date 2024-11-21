Meclis'te kayyum gerginliği | Tunç: Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Dün Meclis'te yaşanan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki kayyum gerginliğine ilişkin sert tepki gösteren Yılmaz, "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava ve 5 soruşturma olduğunu dile getiren Tunç, "Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız." dedi.



"Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor." diye konuşan Tunç, "Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır." diye konuştu.



Tunç'un açıklamaları şöyle:



NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıuyla yargımızda sosyal emdya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları.

Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli.

MECLİS'TE KAYYUM GERGİNLİĞİ

Diğer konu dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde cevap verir. Her söyleyeceği bir şey varsa özgürce söyleyebilir. Bu şekilde engellemelerle, toplantı için saatinde orada olan bakanımızı engellmeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokraside olan şeyler değil.

Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI

Yasadışı bahir ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Bu konuda kanunumuz var. Gençlerimizi ve çocuklarımıız korumamız lazım. Dolayısıyla buradaki caydırıcılığı sağlamamız lazım. Hangi soruşturma ne aşamada tek tek aktaramayız tabi. Kim kanunu ihlal eden bir durum içindeyse sıfatına bakılmaksızın yargı gerekçi soruşturmaları yapar, suçu varsa gerekli cezaları çekerler.

MHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ İSTİFASI

Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ YASAK DAVASI

CHP eski genel başkanıyla ilgili gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmalar var. Cumhurbaşkanımıza hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenmiş ve dokunulmazlığı nedeniyle yargılanması mümkün olmamıştı. Dokunulmazlığı ortadan kalkınca hakkında yürütülen soruşturmalar yeniden gündeme gelmiş durumda. Özellikle yarın gerçekleşecek ifade almayla ilgili çok çarpıtmalar var. Kendisinin de özellike "Safları sıklaştıralım” şeklinde çağrısına katılacağına ifade eden bazı siyasetçiler oldu. O soruşturmaların ve kovuşturmaların hangi sözlerle açıldığını, sayın cumhurbaşkanımıza öynelik ağza alınmayacak sözler bunlar. Bu soruşturmaları farklı taraflara çekerek, sesimzi kısılmaya çalışılıyor gibi ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır.



Özellikle Mersin, Silifke, Erdemli, Edirne ve Ankara mitinglerinde yaptığı konuşmalarda ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği ifadelerden dolayı bir soruşturma açılmıştır. Dosyalar birleştirilmiş ve dava devam ediyor. Mersin’deki dava talimat yazılarak Ankara’da ifadesi alınacak. Bunların suç teşkil edip etmediğine yargımız karar verecek.



Soruşturmaları farklı yerlere çekmek son derece yanlış. Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiştir. Siyasetçilerimiz yapıcı siyaset yaptığında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Kılıçdaroğlu hakkında devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var. Dokumnulmaz nedeniyle bugüne kadar dosyalar var. O dosyalarda suç unsuru olup olmadğını değerlendirecek olan bağımsız yargıdır.

BELEDİYELERE KONSER İNCELEMESİ

Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin basında geçen konserlerle ilgili, sanatçılara ödenene milyonlarla ilgili bir takım incelemeler yapılıyor. Kendisinin suçsuz olduğunu söyleyenler yargı karşısında kendisini savunurlar. Çekinecekleri bir şey varsa işledikleri bir suç varsa o zaman endişe etsinler.