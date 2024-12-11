Meclis'te kayyum görüşmesi: CHP ve MHP bir araya geldi

Son dakika haberi! Kayyum atamalarına ilişkin tartışamlar sürüyor.

5 Haziran'da Hakkari'ye kayyum atılmasıyla tartışma başlamıştı. 31 Ekim'de CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla tartışma alevlenmişti.



Toplamda 6'si DEM Partili, 2'si CHP'li belediye olmak üzere 8 belediyeye kayyum atanmıştı.

"BU İŞİ TARTIŞMAK ZORUNDAYIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, son günlerde yaşanan belediyelere kayyum atanması tartışmalarına ilişkin "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz'ın açıklamalarının çok önemli olduğunu ifade etmiş ve "Bu sözlerinin arkasındaysa MHP ile görüşmek isteriz." demişti.

"DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ"



Bu açıklamaların ardından MHP ile CHP arasında temas oluştu.



CHP ve MHP'li kurmaylar, bugün Meclis’te bir araya geldi.

CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılacak. Toplantıya MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katıldı.

Görüşme sonrası parti heyetleri açıklama yaptı.



Başarır, kayyum uygulamalarıyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatıp "İki temel meseleye dikkat çektik. Bir belediye başkanının olabilmesi için kesin hükmün olması, kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp kayyum atandığı durumda da halkın seçtiği Meclis'in içinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha adil olacağını belirttik." dedi.

Ülke gündemine ilişkin sohbet ettiklerini dile getiren Başarır, "Destek verirlerse mutlu oluruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım, Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz. Demokratik dünya ve Türkiye şartlarına uygun yasayı hep beraber çıkarırız." ifadelerini kullandı.

"FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Akçay ise "Gruplarımızı bir ziyaret söz konusu. Komisyonlarda Genel Kurullarda devamlı birlikteyiz. Bu tür ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.