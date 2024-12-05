Meclis'te kayyum protestosu

DEM Partililer Meclis Şeref Holü'nde oturma eylemi yaptı.



Meclis tarihinde ilk kez Şeref Holü'nde yapılan eyleme DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile birlikte 20'ye yakın milletvekilli katıldı.

Ellerinde “kayyum değil demokrasi” pankartları taşıyan DEM Partililer, Şeref Holünde, "Kayyum darbedir, darbelere hayır" sloganı attı.

Bugün de aynı saatte oturma eylemi yapılacağı öğrenildi.

"HENÜZ CEVAP YOK"

Bu arada habercilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Öcalan'la görüşme taleplerine henüz cevap verilmediğini söyledi.