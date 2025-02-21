Meclis'te Kemalizm tartışması
HÜDA-PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, tartışmalara neden olan "Kürt sorununa insani çözüm" çalıştayını savunup "Kürt sorunun çözümü İslam’dadır." dedi. Bu sözlere CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Meclis Başkanvekili Celal Adan tepki gösterdi.
Haber: Uğraş Bingöl
HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Hüda Par'ın tartışmalara neden olan "Kürt sorununa insanı çözüm" çalıştayını savundu.
Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir, çözümü de İslam'dadır." diye konuşan Dinç, "Siz bize çözümün zehri olan Kemalizm'i öneriyorsunuz. Bize bu zehri yutturamaya çalışıyorsunuz." dedi.
Dinç’in sözleri Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar neden oldu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Dinç'e tepki olarak "Kurtuluş Savaşı'nı icra etmiş bir Meclis'te Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir, cüreti değildir!" dedi.
HÜDA-PAR'lı milletvekiline Meclis Başkanvekili Celal Adan da isim vermeden tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti devletini TBMM kurmuştur." diye konuşan Adana, "Bunun öncüsü, lider Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuştur. Atatürk'ün kurduğu devlet ezanı hür bayrağı hür Türkiyedir." ifadelerini kullandı.