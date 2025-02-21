Meclis'te Kemalizm tartışması

Haber: Uğraş Bingöl



HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Hüda Par'ın tartışmalara neden olan "Kürt sorununa insanı çözüm" çalıştayını savundu.



Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir, çözümü de İslam'dadır." diye konuşan Dinç, "Siz bize çözümün zehri olan Kemalizm'i öneriyorsunuz. Bize bu zehri yutturamaya çalışıyorsunuz." dedi.



Dinç’in sözleri Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar neden oldu.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Dinç'e tepki olarak "Kurtuluş Savaşı'nı icra etmiş bir Meclis'te Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir, cüreti değildir!" dedi.

