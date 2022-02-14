Meclis'te mesai yeniden başlıyor

Meclis, 12 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.



15 Şubat Salı günü toplanacak Genel Kurul'da, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşülecek.

HDP'Lİ GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI



Perşembe günü ise Meclis'te önemli bir toplantı var.



Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı fezlekeyi görüşmek için toplanacak.



"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen ve dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.



Komisyon 8 Şubat'ta, Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.



Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda, Güzel hakkındaki iki ayrı dosyayı görüşecek.



Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verilecek.



Meclis'te yeni haftada siyasi partilerin grup toplantıları da düzenlenecek.

