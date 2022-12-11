Meclis'te özür tartışması

Öykü Tüccar / NTV Ankara

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde tansiyon bir kez daha yükseldi.



İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.



Tartışma, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yaşanan yumruklu tartışmayı hatırlatmasıyla başladı.

''HÜSEYİN ÖRS AHLAKSIZCA BİR SALDIRIYA UĞRADI''



Oral, ''Ahlaksızca bir saldırıya uğrayan Sayın Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum'' dedi.

İbrahim Halil Oral'ın bu sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşılık verdi.

Elitaş, ''Cumhurbaşkanı yardımcısına 'Utanmaz herif' diyorsunuz, özür dilemiyorsunuz. Bir hadiseden dolayı AK Parti Grubu'nu ve milletvekili arkadaşımızı ahlaksızlıkla suçluyorsunuz'' diye konuştu.

Kavga esnasında İYİ Parti milletvekillerinin AK Parti sıralarına yürüdüğünü söyleyen Mustafa Elitaş şöyle devam etti:

''O gün 2 kişiye ceza veriliyor. Biri Sayın Fahrettin Yokuş. Ona niye ceza veriliyor? Demek ki sen de o suçun içinde failsin.''

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise ''Hem Meclis Başkanı'nın hem AK Parti kurumsalının şiddetle arasına mesafe koyduğunu fiili ve faili kınadığını söylemesini bekliyoruz'' ifadesini kullandı.



MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Salonda gerginlik yükselince Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi.



Ara verilir verilmez milletvekilleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Bütçe görüşmeleri aranın ardından devam etti.