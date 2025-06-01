Meclis'te seçim haftası: Beş isim yarışacak

YENİ BAŞKAN GİZLİ OYLA SEÇİLECEK



TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek.



Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.



Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.



Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.