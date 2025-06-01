Meclis'te seçim haftası: Dört isim aday gösterildi

Meclis'te yeni haftada başkan seçimi yapılacak. Seçimde şu ana kadar adaylığı açıklanan dört isim yarışacak.

Meclis'te seçim haftası: Dört isim aday gösterildi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Genel Kurulu, Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak.

Edinilen bilgiye göre, haftalık çalışmasına 3 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, aynı gün 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek.

Adaylık için başvurular bugün sona erecek.

AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi.

DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

CHP'nin adayı ise Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

Meclis'te seçim haftası: Dört isim aday gösterildi - 1 Numan Kurtulmuş

YENİ BAŞKAN GİZLİ OYLA SEÇİLECEK

Başkanı gizli oyla seçilecek.

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

İnfaz paketi görüşmeleri başladı

İnfaz paketi görüşmeleri başladı

Haberi Görüntüle

İNFAZ DÜZENLEMESİ 'E GELECEK

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlaması planlanıyor.

Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da toplanarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...