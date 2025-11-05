Meclis'te seçim: HSK'nın yeni üyesi belli oldu

Meclis Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için seçim yapıldı.



Yapılan oylamada Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.



ÜÇ ADAY YARIŞTI



TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, geçtiğimiz haftalarda HSK üyeliği için yarışacak üç ismi belirlemişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı Genel Kurul’da oylanacak adaylar olarak açıklanmıştı.