Meclis'te Sırrı Süreyya Önder anması

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yarın TBMM'de anılacak.

Meclis'te Sırrı Süreyya Önder anması
Özel, Sırrı Süreyya Önder'in verdiği sırrı açıkladı

Özel, Sırrı Süreyya Önder'in verdiği sırrı açıkladı

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili için TBMM Genel Kurulu'nda yarın anma töreni düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, Önder, Genel Kurul'un yarınki birleşiminde anılacak.

Saygı duruşuyla başlayacak anma töreninde, birleşimi yönetecek TBMM başkanvekilinin yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri, Önder için konuşacak ve taziye dileklerini iletecek.

Törenin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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