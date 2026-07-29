Meclis'te stajyer öğrencilere cinsel istismar davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) lokantasında staj yapan öğrencilere cinsel taciz ve cinsel istismar iddialarına ilişkin davada verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarının gerekçesini açıkladı .

Meclis 'te 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonunda Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. hakkında, 18 yaşından küçük olan 4 mağdureye yönelik sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Temmuz'da görülen duruşmada sanıklardan Durmuş U.'ya, şikayetçi S.'ye yönelik eylemleri nedeniyle toplam 7 yıl 4 ay 3 gün, Recep S.'ye şikayetçi S.'ye yönelik eylemi nedeniyle 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.'ye şikayetçi D.'ye yönelik eylemi nedeniyle 2 yıl 4 ay 3 gün, İbrahim B.'ye ise şikayetçi S.'ye yönelik eylemi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanık Ramazan Ç. hakkında ise şikayetçi A.'ya yönelik çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasında üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme verilen hükmün gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme, cinsel istismar suçunun oluşabilmesi için failin cinsel arzularının fiilen tatmin edilmesinin gerekmediğini, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevi nitelikte bulunmasının yeterli olduğunu belirtti.

Kararda Durmuş U.'nun, stajyer S.'ye yönelik sözlerine yer verilerek, mağdur ile sanık arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, hayatın olağan akışına göre genç bir kızın kendi namusunu ortaya koyacak kadar sanığa iftira atmasını gerektirir bir husumetin bulunmadığına dikkat çekildi.

Mağdurun soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğu belirtildi. Durmuş U.'nun, işe geç kalan stajyerin kıyafetinin üzerinden kolundan tutarak kendisine doğru çektiği de belirtildi.

Sanığın kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalandığı ve öğrenci üzerinde eğitici yükümlülüğü bulunmasını cezada artırım nedeni sayıldı.

Sanık İbrahim B. yönünden yapılan değerlendirmede, İbrahim B.'nin TBMM mutfağında staj yapan S.'ye, kendi telefonundan gönderdiği mesajlara yer verildi. Kararda mesajların içeriği ve gönderilme biçiminin çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu belirtildi.

Sanık Recep S.'nin, TBMM yemekhanesinde devlet memuru statüsünde aşçıbaşı olarak çalıştığı ve stajyer S.'yi kendi mutfağına aldığı belirtildi. Kararda, Recep S.'nin farklı tarihlerde genç kızın omzuna ve çeşitli yerlerine dokunduğu, tokalaşırken kendisine doğru çektiği belirtildi.

Mağdurun Çocuk İzlem Merkezi ve Adli Görüşme Odası'ndaki anlatımlarının birbiriyle uyumlu olduğu da belirtildi.

Sanık Halil İ.G. hakkında, stajyer D.'ye yönelik sözleri ve mesajları nedeniyle çocuğa karşı cinsel taciz suçundan mahkumiyet hükmü kuruldu.

Sanıkların kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanması ve öğrenciler üzerinde eğitici yükümlülükleri bulunmasını cezalarda artırım nedeni sayıldı.