Meclis'te stajyere taciz iddiası. Bir aşçı görevden uzaklaştırıldı
10.12.2025 21:17
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında taciz iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bir aşçı görevden uzaklaştırıldı.
Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından , 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.
20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.” denildi.