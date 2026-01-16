Meclis'te stajyerlere taciz davasında ilk duruşma. Bir sanığın adli kontrolü kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyerlere yönelik cinsel istismar davasının ilk duruşması yapıldı.

Dördü tutuklu beş sanık, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada çocuklardan biri psikolog eşliğinde ifade verdi. Çocuk beyanında, mutfak çalışanlarının kendisine yönelik hareketlerinden duyduğu rahatsızlığını anlattı.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dört tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Mahkeme davanın tutuksuz sanığı Ramazan Ç.'nin adli kontrol kararını kaldırdı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın katılma talebine ise celse arasında karar verilmesine hükmedildi.

Davanın bir sonrası duruşması 9 Şubat'ta görülecek.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.