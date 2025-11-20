Meclis'te suça sürüklenen çocuk komisyonu kuruldu

İki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından tekrar Türkiye gündemine oturan suça sürüklenen çocuklar sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

DÜZENLEME TASLAKTAN ÇIKARILMIŞTI

15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılmasını öngören düzenleme, 11'inci Yargı Paketi'nin taslağında yer almış, daha sonra taslaktan çıkarılmıştı. Düzenlemenin Meclis'te kurulacak komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtilmişti.