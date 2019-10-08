TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngörüyor.
Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor.
ntv.com.trTürkiye
TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngörüyor.
Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor.