TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. 