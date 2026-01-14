Meclis'te tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bugünkü oturuma gergin başladı.

Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Sizin çocuklarınızın isimlerine bakıyorum ne bir tane İsmet var ne Kemal var ne Mustafa var." deyince CHP sıralarından tepki gösterildi.

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığına göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Yıldırım'a "Bu sözleri kimse söylüyorsun? Eğer bunu İsmet Paşa için söylüyorsan yazıklar olsun." dedi. Sonrasında tartışma büyüdü.

Araya giren TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da "Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz." dedi.

Oturuma ara verildi. Arada AK Parti'li Adem Yıldırım sözlerini tekrarlayınca bu kez CHP'li milletvekilleri Yıldırım ve AK Parti'li vekillerin üzerine yürüdü. Diğer vekillerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.