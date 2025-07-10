Meclis'te Terörsüz Türkiye Komisyonu hazırlığı | Kurtulmuş, önümüzdeki hafta siyasi partilerden üye isteyecek

Meclis'te Terörsüz Türkiye Komisyonu önümüzdeki hafta kuruluyor.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Temmuz Çarşamba günü siyasi partilere bir yazı yazarak, kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek.

KOMİSYON KANUNLA DEĞİL "BAŞKANLIK KARARI" İLE KURULACAK



Komisyonun Meclis'te mevcut ihtisas komisyonları gibi kanunla kurulup kurulmayacağı merak ediliyordu. NTV’nin aldığı bilgilere göre; komisyon, kanun yerine "Başkanlık kararı" ile kurulacak.

Temel ilkelerini TBMM Başkanlığı'nın belirleyeceği, daha esnek çalışma şartları olan ve geçmişteki Uzlaşma Komisyonları'na benzer bir yapı planlanıyor.



Ancak bu konuda muhalefetle görüş ayrılığı söz konusu.



CHP, DEM Parti ve diğer muhalefet partilerinin teknik bir komisyon yerine "kanunla kurulan kalıcı bir ihtisas komisyonu" olmasına yönelik talepleri var.



Ancak, Cumhur İttifakı'nın öneriler hazırlayan bir komisyon olması yönünde bir kararlılığı olduğu ifade ediliyor.

KOMİSYON NASIL ÇALIŞACAK?

Komisyonun toplam 35 üyeden oluşması ve nitelikli çoğunlukla kararlarını alması bekleniyor.



Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler 5'er milletvekili ile temsil edilecek.

Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile 5 temsilci alınacak.

Peki komisyon ne yapacak? Komisyon yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle bu konuya ilişkin halkın nabzını tutacak.



Aynı zamanda, bu konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyen ve sivil toplum temsilcileriyle Meclis arasında bir köprü işlevi görmesi hedefleniyor.



Meclis'te kurulacak komisyonun ana görev alanlarından birinin de "Silah bırakan örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasıyla" ilgili çalışmalar olması düşünülüyor.



Meclis'te kurulacak komisyonun ayrıca, "Kendini fesheden bir terör örgütüne özel bir yasa çıkarılabilir mi?" sorusuna da yanıt araması bekleniyor.

Kurmaylar, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine mensup olanların yararlanmasının önüne geçilmesi için bunun önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.

