Meclis'te terörsüz Türkiye mesaisi. Kurtulmuş'un ilk durağı CHP

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeniden siyasi parti turuna çıktı.

Meclis İzleme Komisyonu için terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi parti liderlerini ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un ilk durağı CHP grubu oldu. TBMM Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ YOL GRUBUNU ZİYARET EDECEK

Saat 15.00'te de Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, sürece ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

GÖRÜŞMELER 3 GÜN SÜRECEK

Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyareti 3 gün sürecek.

Yarın da sırasıyla DEM Parti ve AK Parti grubunu ziyaret edecek olan Kurtulmuş, perşembe günü ise MHP ile görüşme gerçekleştirecek.

"ÖNERİ VE GÖRÜŞ ALINACAK"

NTV muhabiri Uğraş Bingöl, görüşmelere ilişkin ayrıntıları aktardı.

"Meclis İzleme Komisyonu için partilerden görüş ve öneri alınacak." diye konuşan Bingöl, şöyle devam etti:

"Görüşmelerin ardından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi siyasi partilerin milletvekili sayısına göre üye vermesini bekliyoruz. Buna ilişkin detaylar da bu görüşmeler sonunda netleşecek. Bu ziyaretler de bu maksatla yapılıyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN DÖNÜŞ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan'ın Zafer Günü törenlerine katıldıktan sonra dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar vermişti.

"Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir." demişti.

Terörsüz Türkiye'den geri dönüş olmayacağının da altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması, elindeki silahları eksiksiz şekilde teslim etmesi ve bu durumun devletimizin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesi öncelikli konumuz. Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Bu aynen devam edecek. İzleme Komisyonunun da inşallah kısa sürede kurulacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KURUL İKİ KERE TOPLANDI

Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısını ağustosta ikinci toplantısını ise eylül ayında yapmıştı.

Son toplantıda; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulmasının karara bağlanmıştı.