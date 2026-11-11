Meclis'te terörsüz Türkiye mesaisi. TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti'yi ziyaret etti

"ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI"

Kurtulmuş, görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaparak şunlar söylemişti:

“TBMM'de 'Terörsüz Türkiye ' süreci ile ilgili olarak yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya geldik. Geçtiğimiz sene Meclis 'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonucunda komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak 10 Ağustos 2026'da bir yasa çıkarıldı. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' teklifinin kabul edilmesi, Türkiye için yeni bir kapının açılması anlamını taşıdı. 467 milletvekilinin oy vermesi ve hemen hemen bütün siyasi partilerin katılımıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM’de yasa kabul edildi. Yasanın çıkmasında emeği geçenlerle, komisyon çalışmalarına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca başından itibaren sürece destek veren siyasi parti genel başkanları, grup yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi yasanın gereği olarak ilgili adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor.”

“İSTİŞARELERDEN SONRA NETLEŞTİRECEĞİZ”

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye ' sürecinde 3'üncü bir gözün olmadığını ve sürecin takibi için TBMM’de kurulacak olan İzleme Komisyonu'na ilişkin siyasi partileri ziyaret ettiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta görüşmeleri tamamlayacağız. TBMM’de oluşturulacak İzleme Komisyonu, en kısa süre içerisinde millet adına bu sürecin takip ve kontrolü için çalışmalarına başlayacak. Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Komisyonun şekli ve üye sayısı ile ilgili, siyasi partilerle gerçekleştirdiğimiz istişarelerden sonra netleştireceğiz.” diye konuşmuştu.

"ÖNERİ VE GÖRÜŞ ALINACAK"

NTV muhabiri Uğraş Bingöl, görüşmelere ilişkin ayrıntıları aktarmıştı.

"Meclis İzleme Komisyonu için partilerden görüş ve öneri alınacak." diye konuşan Bingöl, şöyle devam etmişti:

“Görüşmelerin ardından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi siyasi partilerin milletvekili sayısına göre üye vermesini bekliyoruz. Buna ilişkin detaylar da bu görüşmeler sonunda netleşecek. Bu ziyaretler de bu maksatla yapılıyor.”